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Karaman polisi, Mersin ve Konya'ya giden sürücüleri yasak konusunda uyardı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karaman’da da polis ekipleri şehir giriş ve çıkışında uygulamalarını arttırdı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karaman'da da polis ekipleri şehir giriş ve çıkışında uygulamalarını arttırdı.


Bakanlığın genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece saat 00.00'dan itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. Bunun üzerine Konya, Mersin ve Antalya illerinin sınırlarına komşu olan Karaman'da güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı. Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin Karayollarındaki uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, büyükşehirlere giden sürücülere yasak konusunda bilgilendirmelerde bulunurken ateşlerini ölçtü. Konya ve Mersin'den Karaman'a gelen sürücülere ise tebliğ kağıdı imzalatan ekipler, araçtaki vatandaşlara 14 gün süre ile evlerinde kalmalarını istedi.

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