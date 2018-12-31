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Karaman POMEM'de 262 polis adayı mezun oldu

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’nden mezun olan 262 polis adayı için tören düzenlendi.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'nden mezun olan 262 polis adayı için tören düzenlendi.


Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Mustafa Erdal yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Valisi Fahri Meral tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi. Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk'ün yaptığı konuşmanın ardından polis adayları yemin ederek kep attı. Tören sonrası polis adayları ile aileleri fotoğraf çektirip, mezuniyeti kutladı.


Mezuniyet törenine, Vali Fahri Meral'in yanı sıra Karaman AK Parti Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile polis adayları ve aileleri katıldı.

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