Karaman Türk Telekom Müdürlüğü yeni adresinde hizmete başladı

Türk Telekom'un Karaman'daki İl Müdürlüğü binası, yeni adresine taşındı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet verilen binada sabit internetten Tivibu'ya kadar birçok ürün sunuluyor.

Türk Telekom'un Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü Süleyman Dündar ve Karaman Telekom Müdürü Mehmet Olcar ile il protokolünden yetkililer katıldı. Yeni adresine taşınan Karaman Türk Telekom Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet veriyor.

Türk Telekom müşterilerine en iyi müşteri deneyimini yaşatmak hedefiyle hizmet veren Türk Telekom Karaman İl Müdürlüğü'nde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.

Açılışın ardından il protokolü Türk Telekom'un yeni hizmet binasını gezdi.