Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı

Vali Akkoyun için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ve daire müdürleri katıldı. Karşılama törenin ardından makamına geçen Vali Akkoyun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Akkoyun yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Karaman Valisi olarak göreve başlamış bulunmaktayız. Bu vesileyle bizleri bu göreve laik gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya saygı ve şükranlarımızı arz ediyorum. Burada bizlerin dikkat edeceği konu şu; hep birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı ve etkili sunulması için el birliği ile güç birliğiyle inşallah hızlı, kaliteli kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulması için gayret edeceğiz. Tabii bu gayreti gerçekleştirirken kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tabii ki vatandaşlarımızın iş birliği ve koordinesi çok önemli. İnşallah devletin güler yüzü olacağız, şefkatli yüzü olacağız bu noktada gayret edeceğiz” dedi.