Karaman Ziraat Odası'nda yeni yönetim belli oldu

Geçtiğimiz Cuma günü vefat eden Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'nun ardından Ziraat Odası'nda yeni yeni yönetim belli oldu.

Yapılan Genel Kurul ile seçilen yeni meclis yönetim kurulunu belirledi. Buna, göre Ziraat Odası'nın Başkanı Mehmet Bayram oldu. Mehmet Bayram önceki dönemde Ziraat Odası Başkan Vekili idi. Karaman Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız aynı görevine devam ederken Meclis Başkan Vekili de Cemil Tümer oldu. Ayrıca yeni yönetimde İsmail Ülküsever Başkan Vekili, Ömer Yıldırım da muhasip üye görevine getirilirken, Cemil Aktaş, Ali İhsan Orhan, Ahmet Yaman ve Nuri Sarı, yönetim Kurulunda yer aldı.

“Hizmete devam edeceğiz”

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Elbette ki Recep ağabeyimizi unutmamız söz konusu olamaz. Fakat ast olan kurumların devamlılığıdır. Oda üyelerimize verdiğimiz hizmetin devamlılığıdır. Acımızı kalbimize gömerek yeni meclis olarak yönetim kurulumuzu belirledik. Aynı şekilde Recep Muğlu başkanımızın yolunu takip ederek çiftçimize köylümüze aşkla hizmet edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile tekrar Recep Başkanımıza Yüce Mevla'dan rahmet, kederli ailesine ve Karaman çiftçisine baş sağlığı diliyorum. Yeni yönetimiz hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin. Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de çiftçilerimizin destekleri ile yine onlar için çok güzel çalışmalar ortaya koyacağız” dedi.

Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Kansız'da Recep Muğlu başkanımızdan çok şey öğrendik. İnsana çiftçiye köylüye değer vermesini ondan gördük. Ziraat odamızda aynı anlayış içerisinde üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanımızın ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.