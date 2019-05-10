Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen 7 yeni ambulans göreve başladı.

Ambulansların göreve başlamasıyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen yedi ambulans bugün hizmete başlıyor. Karaman'da şuanda 112 acil yardım istasyonu olarak 16 istasyonumuz bulunmaktadır. Bugün gönderilen 7 ambulanstan 4x4 olan dördü Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçeleri ile Güneyyurt ve Kazancı beldelerimizde görev yapacak. Diğer 3 tanesi de merkezdeki istasyonlarımızda hizmet verecek. 2002 yılında 2 ambulansla hizmetler yürürken, bu gün 41 ambulansa ulaştık. Bugüne kadar bu hizmetlerin getirilmesinde bakanlığımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

"Vakalara müdahale noktasında hızımızı mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışıyoruz" diyen Vali Meral, “Şehir merkezin de vakaya ulaşım süremiz 4.5 dakikaya kadar inmiş durumdadır. Kırsal alanda da ambulanslarımız 16 dakika da vakaya müdahale edebiliyor. Bu ilimiz açısından müthiş bir başarıdır” diye konuştu.

Asılsız ihbarlar konusunda da uyarılarda bulunan Vali Meral, "Vatandaşlarımızın özellikle 112 Çağrı Merkezine asılsız çağrılar yapmamalarını bekliyoruz. İnsan hayatı çok değerli, acil vakalar çok önemlidir. Her saniyenin bizim için önemi büyüktür. O yüzden asılsız çağrılar konusunda şuan için ilimizi değerlendirdiğimiz de ortalama yüzde 39'a yakın bir asılsız çağrı yapılmaktadır. Yine trafikte ambulanslarımıza gerek sürücülerin gerekse yayaların ‘Yaşama yol ver' anlayışıyla yol vermeleri gerekmektedir” diye konuştu.

AK Parti Karman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yeni ambulansların Karaman'a hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından ambulansların hizmete başlaması nedeniyle kurdele kesilirken, daha sonra Vali Fahri Meral, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, ambulansları inceleyerek özellikleri hakkında görevlilerden bilgi aldı.