Karaman'a yeni atış poligonu

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fikret Ünlü Atış Poligonu yeni yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Dereköy mevkiinde yapımı devam eden ve bu yıl hizmete girmesi planlanan trap-skeet atış poligonunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 108 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak trap-skeet atış poligonunda aynı zamanda bakım onarım çalışmaları da sürüyor. Tesis içerisinde yer alan hizmet binası ise baştan aşağı yenilenirken, tesisin daha modern bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Özellikle sportif faaliyetlerinin daha çok gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgede daha geniş kapsamlı trap ve skeet atış müsabaka ve yarışları yapılmasına imkan sağlayacak olan poligonun zemin, etüd ve peyzaj çalışmalarının yanında otoparkı ve aydınlatma sistemi ile daha cazip hale getirilecek. Dereköy mevkiinde yapımı devam eden bu önemli yatırım ile gençlerin daha modern tesislerde spor yapma imkanı sağlanırken, tesisin bu yılın Haziran ayı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.