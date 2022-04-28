Karaman'da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen H.Ö.'yü takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, reçeteye tabi 10 adet hap, 2.60 gram eroin, 90 gram metamfetamin ve 2 adet suboxon ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.