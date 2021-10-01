İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Karaman’da polisin arama yaptığı bir tırda 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Karaman'da polisin arama yaptığı bir tırda 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre Doğu illerinden gümrük kaçağı makaron getirdiği tespit edilen R.Ö'nün kullandığı tırı kent merkezi girişinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 500 karton halinde 1 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronlara el konulurken, tır sürücüsü R.Ö'ye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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