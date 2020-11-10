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Karaman'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümünde Karaman’da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde Karaman'da düzenlenen törenle anıldı.


Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri Güzel Sanatlar Lisesindeki programla devam etti.

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