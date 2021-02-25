Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri ele alındı

Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren yaptığı bilgilendirme sunumunda, kurumun faaliyet ve çalışmaları, çağrı istatistikleri, Türkiye ve Avrupa'da 112, Engelsiz 112 ve e-Call sistemi, Eylül 2020 yılında toplanan İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararların gerçekleşme durumu ve kurumun 2021 yılı hedefleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Toplantı, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş ve temennilerin ardından sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Eyüp Aslan, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren ve kurulun diğer üyeleri katıldı.