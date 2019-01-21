Karaman'da 14 okulun onarım işlerini hükümlüler yapacak

Karaman'da 14 okulda denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda boya, badana, temizlik ve ağaçlandırma gibi çalışmalarda bulunarak eğitime katkıda bulunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının işbirliği ile 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili olan 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasında denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti cezaları bulunan hükümlüler her ilde belirlenen okullarda boya, tadilat ve temizlik yapacaklar. Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunda, Karaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu Karaman Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker'in katılımıyla başlatılan proje kapsamında, yükümlüler 15 günlük tatilde okulların ihtiyaçlarını giderecek. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan programın tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tezcan, “Protokol kapsamında Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katıldığı program Ankara Yenimahalle'de bulunan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde bugün 10.30'da yapıldı. Ankara'daki program açılışı ile birlikte eş zamanlı olarak tüm illerde belirlenen okullarda da aynı program uygulanacaktır. Karaman'da bu programın uygulanması için belirlenmiş olan Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunda çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla bugün ve yarıyıl tatili süresince belirlenen diğer okulların boya, tadilat ve temizlik işleri Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan hükümlüler tarafından gerçekleştirilecektir. Projeyle Adalet Bakanlığı olarak Karaman'daki eğitime bir katkımız olacak. Bu çalışmamız ülkemize, milletimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu da yaptığı konuşmada, protokolle birlikte okulların ihtiyacı olan boya, badana, temizlik ve sıhhi tesisat konularında yükümlülerin yardımcı olacağını dile getirdi. Kuntoğlu, “Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda arkadaşlarımız takviye bir kuvvet oldu. Ben desteklerinden dolayı başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına ve Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci döneme okullarımız temiz bir şekilde hazır hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.