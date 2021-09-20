Karaman'da 1.5 saat arayla aynı iş yerine ikinci silahlı saldırı: 2 yaralı

Karaman'da 1.5 saat arayla aynı iş yerine ikinci kes düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İlk olay, akşam saat 21.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, H.T. aralarında önceye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen S.D.'nin iş yerine gelerek silahla ateş etikten sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateşte S.D. kulağından yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D, tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her yerde aranan H.T, 1.5 saat sonra aynı iş yerine tekrar gelerek yine silahla ateş etti. Bu seferde iş yerinde çalışan ve S.D'nin kuzeni olduğu belirtilen A.C. omuz kısmından vurularak yaralandı. Yaralı, A.C'de kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan H.T, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi, saldırının gerçekleştiği iş yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.