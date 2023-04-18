Karaman'da 187 bin 902 seçmen oy kullanacak

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 187 bin 902 seçmenin 668 sandıkta oy kullanacağını söyledi.

Polis evinde düzenlediği basın toplantısı ile seçimde alınan tedbirleri değerlen Vali Tuncay Akkoyun, Karaman genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edildiğini söyledi. Seçimlerle ilgili yapılacak işleri koordine etmek üzere Vali Yardımcısı başkanlığında, güvenlik birimleriyle ile ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin yer aldığı bir “Seçim Koordinasyon Merkezi” kurulduğunu belirten Akkoyun, “Bu merkez seçimle ilgili gerekli tüm çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede tüm illerde olduğu gibi ilimizde de 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) seçimlere ilişkin meydana gelen tüm olayları takibini yapmakta ve bu merkezimize ulaşan bilgiler İçişleri Bakanlığımıza anlık olarak paylaşılmaktadır “dedi.

Seçmen ve sandık sayısı hakkında da bilgi veren Vali Akkoyun, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde emniyet bölgesinde 138 bin 849, jandarma bölgesinde de 49 bin 53 olmak üzere toplam 187 bin 902 seçmen 668 sandıkta oy kullanacak. İl merkezinde ise emniyet sorumluluk alanında 121 bin 294, jandarma sorumluluk alanın dada 24 bin 383 olmak üzere toplam 145 bin 677 seçmen seyyar sandıklarla birlikte 479 sandıkta oy kullanacak" diye konuştu.

“Seçimde alınan tedbirler üç aşamalı olacak”

Vali Tuncay Akkoyun, Karaman'da seçmen sayısının 2019 yılına göre 11 bin 140 kişi arttığını belirterek, “Karaman'da seçim güvenliğine yönelik alınacak tedbirlerin seçim öncesi alınacak tedbirler, seçim günü alınacak tedbirler ve seçim sonrası alınacak tedbirler olmak üzere 3 aşamalı olacağını söyledi. Kolluk kuvvetleri tarafından seçim güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlere esas teşkil etmesi amacıyla risk analiz çalışmaları yapıldığını ifade eden Vali Akkoyun, “Provokatif paylaşımlar için kolluk birimlerince 'bilişim suçları ile mücadele ekipleri' görevlendirilmiştir. Enerji, iletişim ve ulaşım güvenliğine ilişkin konularla ilgili birimlerle gerekli tedbirler planlanmıştır. Seçimlerde görev alacak kolluk personeli için Seçim Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. İl Seçim Kurulu ile işbirliği içerisinde oy pusulalarının nakli ve muhafazası ile ilgili güvenlik tedbirleri planlanmıştır. Sandık alanlarında kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulması ve elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Seçim olayları İl ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerince takip edilerek Valilik GAMER Seçim Koordinasyon Merkeziyle paylaşılacaktır. Elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynakları temin edilmiştir. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiç kimsenin silahını köy, kasaba ve şehirlerde taşımasına izin verilmeyecektir. Sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayları engellemek için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçim günü alkollü içki satılmaması ve oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecektir. Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile çevrelerinin aydınlatılması konusunda seçim kurulları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği sağlanmıştır. Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergâhta güvenlik tedbirleri alınacaktır. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır" diye konuştu.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'da hazır bulundu.