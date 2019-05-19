Karaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıldönümü kutlamaları ilk olarak Cumhuriyet Parkında düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından gençlik yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Buradaki törenlere Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Muhammet Ensar Ağça günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan wushu kungfu ve tekvando gösterileri izleyicilerle buluştu. Tekvando branşında yapılan gösterilerin sonunda Karaman Valisi Fahri Meral'e ay yıldızlı bayrak teslim edildi. Gösteriler KMÜ Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile devam etti. Tören uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.