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Karaman'da 2 bin 133 kişiye Covid-19 testi yapıldı

Karaman’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) taramalarının birinci kademesinde sona gelindi.

Karaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) taramalarının birinci kademesinde sona gelindi.


Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığınca kademeli olarak 81 ilde gerçekleştirilen, Türkiye'nin korona virüs hastalığına karşı bağışıklığını tespit etmeye yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, Müdürlüğümüzde görevli filyasyon ekiplerinin, TÜİK'in rastgele belirlediği adresleri ziyaret ederek bu adreslerde ikamet eden 2 bin 133 kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise Covid-19 rehberine uygun sürüntü örnekleri alınarak süreç sonlandırılmıştır" denildi.

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