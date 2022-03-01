İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen M.S. ve S.Ç.'yi takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, reçeteye tabi bin 400 adet hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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