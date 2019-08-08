İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Karaman’da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karaman'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 6'ncı kilometresinde, Bahçelievler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yaklaştığı sırada sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Yüksel K. yönetimindeki 70 FF 281 plakalı motosiklete arkadan gelen Yusuf B. idaresindeki 42 ESC 13 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Fatma Semra Ç., yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.