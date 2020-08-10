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Karaman'da 2. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2.

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, şölen ateşinin yakılmasıyla kutlandı.


Türk Dünyası Kültür Parkındaki programa, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 2. Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sadece şölen ateşinin yakılmasıyla gerçekleşti. Şölen ateşinin yakılmasından önce Karamanoğulları askerlerinin eşliğinde Karamanoğlu Mehmet Beyin 1277 yılında yayınlanan fermanı okundu. Daha sonra kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, korona virüs salgını sebebiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Şöleni'nin sadece şölen ateşi etkinliği ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.


Programın ardından Belediye Başkanı Kalaycı, Türk Dünyası Kültür Parkında aileleri ile birlikte oturan vatandaşları tek tek ziyaret ederek sohbet ederken, çocuklara da oyuncak dağıttı.

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