Karaman'da 23 Nisan coşkusu

Karaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla baladı. Daha sonra kutlamalara Kazımkarabekir Spor Salonu'nda devam edildi. Buradaki törene Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, “Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı süreciyle başlayan, iradesiyle tarihine yön verdiği bir günün yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Karaman Yem Sanayi İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler ilgiyle izlendi. Kutlamalar resim, şiir ve kompozisyon ile spor dallarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.