Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile daire müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.