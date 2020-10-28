Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, askeri personel, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.