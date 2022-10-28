Karaman'da 29 Ekim kutlamaları

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.