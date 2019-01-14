Karaman'da 3 bant bilardo heyecanı sona erdi

Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakaları 54 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 6 gün boyunca devam eden il birinciliği müsabakalarında çok sayıda bilardo sever kaliteli bir turnuva izleme fırsatı bulurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek' ile Spor Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz, Mustafa Akgündüz ve Cavit Bardak'ta final müsabakalarında sporcuları yalnız bırakmadı. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen tecrübeli oyuncu İsmail Yaşin birinci olurken Fatih Kondu ikinci, Osman Yılmaz ve Yusuf Kütahya ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu. Turnuva sonunda ilk yediye giren sporcular 19 Şubat - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek. Müsabakalarda sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Karadeniz ve Mustafa Akgündüz tarafından takdim edildi.