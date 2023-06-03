Karaman'da 3. Kitap Günleri başladı

'sü düzenlenen ‘Kitap Günleri' yapılan açılış töreni ile kapılarını kitapseverlere açtı.

Karaman Belediyesi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği Karaman Kitap Günleri, bu yıl 2-11 Haziran tarihleri arasında açık kalacak. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan ‘Kitap Günleri' etkinliğinin açılışına Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, öğrenciler ve kitapseverler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, protokol üyeleriyle birlikte yurt genelinden birçok yayınevinin katıldığı kitap stantlarını tek tek gezdi. 11 Haziran Pazar gününe kadar 09.00 - 20.00 saatleri arası ziyarete açık kalacak olan Karaman Kitap Günlerine, ilk gününde yoğun katılıma sahne olurken, etkinlik boyunca her gün birbirinden değerli şair ve yazarları ağırlayacak.