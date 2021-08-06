Karaman'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na birlikte çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda TÜRKSOY 30. Yıl Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam etti. Başkan Kalaycı ve Kaseinov, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Burada Kaseinov, Başkan Kalaycı'ya çeşitli hediyeler takdim verdi.