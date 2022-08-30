Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar saat 09.00'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri daha sonra resmi geçit töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mehter takımının gösterisinin ardından resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamalar, Vali Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın polis evinde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.