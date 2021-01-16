Karaman'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 41'e yükseldi

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 300 polisin katıldığı operasyonda, gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı operasyon düzenledi. Konya'dan özel harekat polisinin de aralarında bulunduğu 300 polisin katıldığı operasyonda, kapılar koç boynuzlarıyla kırılıp içeriyi girildi. Düzenlenen operasyonda, 10'u kadın 41 kişi evlerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 tüfek, 3 tabanca ve silahlara ait 102 mermi, 7 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, firari olan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.