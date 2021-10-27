Karaman'da 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G, İ.U, İ.T, A.A. ve Ö.E'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, İ.U, İ.T ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.E'ye ev hapsi verildi.