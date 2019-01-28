İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da 515 konutun anahtar teslimi başladı

Karaman Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile 515 konut projesi kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.


TOKİ tarafından Kırbağı Mevkisinde yapımı tamamlanan 515 konutun anahtar teslimleri başladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada konut dağıtımının 13 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, ilk teslimler bugün yapıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, Kırbağı Mahallesinde 515 konutun yapıldığı alana giderek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.


Anahtar tesliminden sonra konut sahipleriyle birlikte daireleri gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ailelere; huzur, refah ve mutluluk içerisinde konutlarında oturmalarını dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.