Karaman'da 55 spor kulübüne nakdi yardım

Karaman'da faaliyet gösteren 55 spor kulübüne nakdi yardım yapıldı.

Merkez Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Türkiye'nin sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, spor ve çeşitli alanlardaki gelişimine işaret ederek, “İlimizde bugüne kadar farklı spor branşlarındaki sporcularımızın kullanımına sunulan birçok spor yatırımının gerçekleştiğini ve bundan sonra da yatırımların gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. Her alanda olduğu gibi sporda da gayret etmenin, inanmanın, çabalamanın ve ülke-millet sevgisinin önemine değinen Vali Tuncay Akkoyun, spor tesislerinin ülkeye ve Karaman'a kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarını dile getirdi.

Konuşmasının devamında yapılması planlanan spor tesislerine dikkat çeken Vali Akkoyun, “Olimpik standartlarda yeni bir yüzme havuzu yapmayı planlıyoruz. Köylerimizde ve beldelerimizde de 25 halı sahamızın ihalesini yaptık. İnşallah bu tesislerimizin de inşaatına birkaç gün içerisinde başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Akabinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Yeni Karaman Stadyumu'nun yakın zamanda faaliyete geçecek olduğunu belirten Vali Tuncay Akkoyun, gerek inşaatında gerekse planlanma sürecinde emeği geçenlere, takibini yapan herkese teşekkürlerini iletti.

“Karaman'da 100'e yakın antrenörümüz, gençlerimize, çocuklarımıza, geleceğimize hizmet ediyor” diyerek sporun temelinin okul sporları olduğunu ve hassasiyetle takip ettiğini belirten Vali Akkoyun, okul sporlarında son bir yıl içerisinde kurulan kulüp sayısının 94 olduğunun altını çizerek okul sporlarında kulüp sayısının daha da arttırılması için gayret gösterileceğini ifade etti. Vali Tuncay Akkoyun, bütün spor tesislerinin vatandaşların, kıymetli gençlerin ve çocukların istifade etmesi ve gelecekte uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandıracak ve kendilerini gururlandıracak genç nesillerin yetişmesi için kurulduğuna dikkat çekti. Bu salonlarda yapılacak spor faaliyetlerini her zaman desteklediklerini belirten Vali Akkoyun, yardımın hayırlı olmasını temenni ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

Program, 55 spor kulübüne 1 milyon 470 bin lira nakdi yardımın yapılması ve toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Yaşar Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Karadeniz ve sporcular katıldı.