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Karaman'da 7 katlı binanın 5'nci katından düşen şahıs yaralandı

Karaman’da 7 katlı binanın 5’nci katından düşen şahıs yaralandı.

Karaman'da 7 katlı binanın 5'nci katından düşen şahıs yaralandı. Şahsın vücudunda herhangi bir kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edildi.


Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Urgan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 7 katlı binanın 5'nci katında oturan 32 yaşındaki Mustafa A., ailesinin gözleri önünde biranda pencereden aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekten çimlerin üzerine düşerek yaralanan Mustafa A., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ise olayın meydana geldiği daire ile şahsın düştüğü yerde inceleme yaptı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Mustafa A.'nın vücudunda herhangi bir kırık olmadığı sadece ciğerinde kanama tespit edildiği öğrenildi.


Polis, Mustafa A.'nın kendi mi atladığı yoksa kaza ile mi düştüğünü araştırıyor.

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