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Karaman'da 742. Türk Dil Bayramı etkinlikleri

Karaman’da 742.

Karaman'da 742. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında sahne alan ‘Türkçe aşkı vatan aşkı' sahne gösterisi beğeniyle izlendi.


Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen gösteriyi Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Türkçe aşkı vatan aşkı, sahne ekibi Türk Dilinin en eski dönemlerinden bugüne uzanan gelişim dönemlerini, bu dönemlere özgü tarihi tiplemeler, danslar, şiirler, türküler ve olaylar üzerinden anlatılan gösterilerini sundu. Gösteriyi izleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri sahne gösterisini ayakta alkışladı.


Gösterinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinliklerinin artık ruhuna uygun bir şekilde kutlanacağını belirterek, “Güzel Türkçemiz, bizim ses bayrağımızdır. Bu bayrağı yere düşürmemek bizim boynumuzun borcudur. Hem güzel Türkçemizi korumak ve geleceğe taşımak, hem de Yunus Emremizin sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesini tüm insanlığa duyurmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinliklerimizi inşallah önümüzdeki yıl itibari ile uluslararası boyuta taşıyacağız. Karaman, Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış, birçok medeniyete ev sahipliğinde bulunmuş kadim bir şehirdir. Bu şehre layık olmak, bu şehri geleceğe taşımak için çalışacağız ve inşallah bunu da başaracağız” dedi.

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