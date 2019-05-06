Karaman'da 742'nci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri

Karaman'da bu yıl 742. kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kısa film, kompozisyon ve hikaye yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından yurt çapında düzenlenen ödüllü yarışmada dereceye girenler belli oldu. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Birol Üner, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışma; “Göç ve Göçmenlik” konulu Kısa Film Yarışması, “Kudüs ve Mescid-i Aksa” konulu kompozisyon yarışması ve “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikaye yarışması olarak üç farklı dalda düzenlendi. Jüri üyelerinin belirlediği değerlendirme sonucunda, Kısa Film yarışmasında 1. İzmir'den “Mavi” isimli kurmaca film ile Behlül Uçar, 2. Sakarya'dan “Sükut Hanım” isimli belgesel ile Oğuz Furkan Akyüz, 3. Bursa'dan “Safira” isimli kurmaca film ile Fatih Kanal ödüle layık görüldü. Birinci olan Behlül Uçar 7 bin TL'lik ödülünü Vali Fahri Meral'dan, ikinci olan Oğuz Furkan Akyüz 5 bin TL'lik ödülünü Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan, üçüncü olan Fatih Kanal da 3 bin TL'lik ödülünü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Birol Üner'den aldı. Kısa Film dalında teşvik ödülüne ise İbrahim Dönmez, Mustafa Taşçı, Sakine Bayram, Ahmet Pehlivan ve Nazmiye Ayşegül Tarlan layık görüldüler. Kompozisyon yarışmasında 1. “Kudüs En Güzel Fikirdir” başlıklı kompozisyon ile Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nden Ayşenur Genç, 2. “Kadim Şehirlerin Güzeli” başlıklı kompozisyon ile İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Feyza Bilir, 3. “Gözyaşlarım Avuçlarımda Kudüs” başlıklı kompozisyon ile Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Arif Karşı seçildi. Teşvik ödüllerine de; Ayşegül Yulcu, İlknur Gülgeç, Zehra Aköz Sümeyya Başıbüyük, İlknur Bulut layık görüldü. Hikaye yarışmasında ise birinci ve ikinciliğe layık eser bulunamadı. 3. “Sevgi Güneşi” isimli hikaye ile ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Burak Karanarlık olurken teşvik ödüllerine ise Burcu Şekerci ve Uğur Ataş layık görüldü.