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Karaman'da 743. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı

Karaman’da bu yıl 743.

Karaman'da bu yıl 743. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı.


Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül katıldı.

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