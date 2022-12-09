Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı destekler doğrultusunda Karaman'da yaklaşık 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek imkanından yararlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda hayata geçirdiği projeyi uygulamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı imkanlar çerçevesinde Karaman'da okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar 7 bin 983 öğrenci ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor. TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 800 bin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımının yapıldığını söyledi.

Karaman'da da yaklaşık 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek imkanından faydalandığını ifade eden Çalışkan, "Bunların büyük bir çoğunluğu taşımalı, pansiyonda kalan, özel eğitim ve anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere devam etmektedir. Yemeklerin ücretsiz sunulması bir fırsattır. Biz bunun felsefe olarak öğrencilerin faydalanması anlamında şüphesiz sunumuna da dikkat ediyoruz. Bizim bu coğrafyanın tabiriyle misafir ev sahibinin aşına değil taşına bakar sözüyle hareket ediyoruz. Devletin bu imkanları güler yüzle sunması çocuklarımızda ayrı bir mutluluğa sebep olmaktadır" dedi.

Öğrenciler ise bu uygulamadan çok memnun olduklarını ve 4 yıldır yemek yediklerini söyledi.