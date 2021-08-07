Karaman'da 840 sülün doğaya bırakıldı

Karaman'da 840 sülün Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın da katıldığı törenle doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen sülünlerin, Merkez Bucakkışla Köyü, Nunu Vadisi, Göksu Nehri boyunca salımı yapıldı. Programa katılan Vali Mehmet Alpaslan Işık, sülün kuşları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Karaman'a gönderilen toplam 840 sülün doğaya salındı. Sülünlerin, popülasyonu yok olan eski yaşam alanlarına tekrar kazandırılması amaçlanıyor. Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan ve köy muhtarları katıldı.