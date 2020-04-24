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Karaman'da 96 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da 96 yaşındaki kadın evinde ölmüş olarak bulundu.

Karaman'da 96 yaşındaki kadın evinde ölmüş olarak bulundu.


Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1782 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Türe'nin (96) evine gelen yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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