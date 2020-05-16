Karaman'da adliyeye sevk edilen silah kaçakçısı tutuklandı

Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafet giydirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahsı bir süre takibe alan ekipler, yaptığı operasyonla M.K.'yı 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet ses ve gaz tabancası, 1 adet dürbün ve 12 adet fişekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında özel koruyucu kıyafetle adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.