Karaman'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu

Karaman'da kurulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

Eğitim seferberliği kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan alanda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AFAD İl Müdürü Şerife Han eşliğinde çadırı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Han, yaptığı konuşmada, ilde afet eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Amaçlarının her yaştaki vatandaşlara afet farkındalığını oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Han, "Bu kapsamda da Aksaray ilinden çadırlarımızı getirdik. Dün itibariyle içini dizayn ettik. İki ay boyunca burada eğitimlerimiz devam edecek. Çocuklarımız geldiğinde boyama kitaplarımızla yapbozlarla, animasyon çizgi filmlerimizle desteklediğimiz, afet farkındalığı eğitimi almamış büyüklerimizin farkındalık eğitimlerini de tamamlayacağız. Ayrıca AFAD gönüllülerimizde tipik arama kurtarma farkındalık eğitimi gibi eğitimleri de dışarıda vereceğiz. Bunların dışında ilçelerde tamamladığımız ama ilimizde daha henüz yapmadığımız emniyet personeline, itfaiye teşkilatına ve bekçilerimize çadır kurma eğitimleri tamamlayacağımız 2 aylık süreç bizi bekliyor" dedi.

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler, AFAD tanıtım filmini izledi.