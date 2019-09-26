Karaman'da ahır yangınında 2 hayvan telef oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Saray köyünde bir ahırda çıkan yangında 1 eşek ile 1 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.S.'ye ait olduğu öğrenilen ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını erken fark eden ahır sahibi ahırda bulunan küçükbaş hayvanları dışarı çıkarırken itfaiyeye de haber verdi. Olay yerine sevk edilen Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 1 eşek ile 1 koyun telef oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.