İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karaman'da aile görüntüsü vererek hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Karaman’da aile görüntüsü vererek bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

Karaman'da aile görüntüsü vererek bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT), merkeze bağlı Kurtderesi ve Yazılı köylerindeki bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda şahısların aynı aileden Ş.Y., İ.Y., K.Y. ve M.Y. olduğu, hırsızlık yapacakları yerlere aile görünümü ile gittiklerinden şüphe çekmeyerek olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine hırsızlık şüphelileri, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanırken, çalıntı malzemeler de zanlıların evinin deposunda elde geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.