Karaman'da alev alan otomobil, kısa sürede söndürüldü

Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından bir anda alev alan otomobil kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Hisar Mahallesi Emek Seven Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AAG 959 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı. Aracının motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle otomobilin motor kısmında küçük çaplı hasar oluştu. Yangının elektrik kontağı veya yakıt kaçağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.