Karaman'da altyapı ve üstyapı çalışmaları

Yürütülen çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin mevsim şartlarının uygun olduğu süre içerisinde çalışmalara ara vermeden devam edeceği bildirildi. Açıklamada devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, "Zeytin Dalı Bulvarı Valilik Kavşağında kavşak düzenleme ve iyileştirme çalışması, Şehit Hamza Çetin Caddesinde refüj yenileme ve düzenleme çalışması, Fevzi Paşa Caddesinde bordür yapımı ve yeşil alan yenileme çalışması, Şeyh Edebali Mahallesinde yol çalışmaları kapsamında arsa içerisinde kalan kanalizasyon hatlarının deplase çalışması ve sıcak asfalt çalışması ile 100. Yıl Bulvarında yürüyüş yolu yapım çalışmaları devam etmektedir" denildi.