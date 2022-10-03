Karaman'da amatör spor haftası etkinlikleri başladı

Karaman'da 3-9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Parkı'nda başlayıp Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sonlanan kortej yürüyüşü, il protokolü ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler, kortej yürüyüşünün sonlandığı kent meydanında amatör spor branşların tanıtımı ile ilgili yapılan gösteriler ile devam etti. Sporcuların yapmış oldukları gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'da branş tanıtımlarının yapıldığı meydanda sporcularla birlikte badminton, tenis ve floor curling oynayarak, ok ve dart atışı yaptı. Vali Akkoyun, daha sonra oturarak voleybol takımının gösteri antrenmanını izleyerek, tüm sporcuların amatör spor haftasını kutladı. 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri 7 Ekim Cuma günü düzenlenecek Yılın En'leri ödül töreni ve çeşitli spor branşlarında hafta boyunca yapılacak müsabakalar ile tamamlanacak.

Programa, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Emniyet Müdür Ayhan Taş, Karaman ASKF Başkanı Yaşar Çalışkan, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.