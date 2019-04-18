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Karaman'da ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde hasta sevkinden dönen ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hasta sevkinden dönen ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık görevlisi yaralandı.


Kaza, Sarıveliler ilçesine bağlı Yörükpazarı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih T. yönetimindeki 70 HD 419 plakalı ambulans, Konya'ya hasta bıraktıktan sonra Sarıveliler ilçesine dönerken Yörükpazarı mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte ambulansta bulunan sağlık görevlileri Ayşenur Ö. ve Hüseyin A., yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Sarıveliler Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Ermenek Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sağlık görevlilerinin, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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