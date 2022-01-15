Karaman'da, Anadolu yaban koyunları ile yılkı atlarına yem desteği

Karaman'da kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken Anadolu yaban koyunları ile yılkı atları için yonca bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kılbasan Köy Muhtarlığı, yiyecek bulmakta zorlanan Anadolu yaban koyunları ile yılkı atlarının yaşama alanı olan Karadağ'ın eteklerine balyalarla yonca koyarken, kuşlar için de yol kenarlarına buğday kırığı bıraktı.

Yaban hayvanlarına yem desteğiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi ve diğer büyük memeli hayvanlar için yonca balyaları, yırtıcılar, kuşlar ve küçük memeli hayvanlar için buğday ve yemek artıkları ilimizdeki yaban hayatı sahalarına bırakılmaktadır. Bu kapsamda Anadolu yaban koyunu ve yılkı atları için Kılbasan köyü sınırlarındaki Karadağ'a 550 kilo yonca balyası ve yol kenarlarına da 150 kilo buğday kırığı bırakılmıştır. Müdürlüğümüzce yaban hayvanları için yaşam alanlarına besin takviyesi yapılmaya devam edilecektir” denildi.