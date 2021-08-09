Karaman'da aniden yağan dolu, nohut tarlalarına zarar verdi

Karaman'da aniden yağan dolu, merkeze bağlı 11 köy ile bir belde de başta nohut ekili alanlar olmak üzere ürünlere büyük zarar verdi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, doludan zarar gören arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Bayram, yaşanan kuraklıktan sonra çiftçilerimizin ürünlerini dolu ve ardından oluşan sel vurdu. Dolu ve sel felaketini yaşayan köylerimizin muhtarları ile yaptığımız görüşmede yaklaşık 3-4 bin dekar nohut ekili arazinin büyük ölçüde zarar gördüğü bilgisini aldık. Bizlerde zarar gören arazilerde yaptığımız inceleme de hiçbir şekilde nohutların toplanma şansının kalmadığını bizzat gördük. Bizler devletimizin doludan zarar gören çiftçilerimize yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

Yaşanan dolu felaketinin ardından Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hemen görüşmeler yaptıklarını da anlatan Bayram, “Müdürlüğümüz zarar gören arazilerde vakit kaybetmeden hasar tespit çalışması yapacaklarını bizlere ilettiler. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra gerekli raporlar hazırlanacak ve bu raporları yetkililere ulaştıracağız. Kuraklıktan dolayı zor bir yıl geçiren çiftçimiz yaşanan doluyla iyice zor duruma düşmüştür” diye konuştu.