Karaman'da asfalt ve kaldırım çalışmaları

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Ekipler kış ayları olmasına rağmen hava şartlarının çalışmaya elverişli olduğu günleri değerlendirerek şehir genelindeki saha çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, Fevzi Paşa Caddesinde yürüyüş yolu, Tren Garı kavşağında kavşak düzenleme ve yenileme, Ağalar Harmanı mevkiinde yol genişletme ve düzenleme, otogarda yenileme ve düzenleme, Hoca Mahmut Caddesinde parke yol yapımı, Başakşehir Mahallesinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapımı, Yeni Musalla yanında yeni yapılan otoparkta kamelya kurulumu çalışmaları halen gerçekleşmektedir” denildi.

Ekiplerin çalışmaları belirli bir plan çerçevesinde, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda şehir genelinde devam edeceği de bildirdi.