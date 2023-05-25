Karaman'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği

Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerinde bölgeye özgü yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda Karaman'a özgü yemekler tanıtıldı. Geçtiğimiz yıldan itibaren 21-27 Mayıs'ın "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlandığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdür Burhan Yemiş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlemesiyle 2 yıldır ülkemizde ve dünyada Türk Mutfağı Haftası olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu hafta çerçevesinde biz de Karaman mutfağıyla ilgili birlikte bir sofrada buluştuk. Yemek sadece bedenimizin ihtiyacını karşılayan bir gıda olmanın ötesinde aynı zamanda ruhumuzu besleyen ve ruhumuzdan beslenen bir unsur. Sofra aynı zamanda kültürümüzün bir parçası. Geleneksel değerlerimizin ve lezzetlerimizin yaşatılması kadar sofranın sonunda duruşumuz da aynı olmalı. Biz millet olarak israfa karşı bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu yıl tema olarak geleneksel lezzetlerin yaşatılması, sürdürülebilirlik ve aynı zamanda pratik çerçevesinde sofralarımızdan israfın tamamen kaldırılmasına yönelik tema ile bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Karaman, sadece yetiştirdiği isimlerle kadim bir şehir değil, aynı zamanda sofrasıyla bir kadim şehir. Bu Karamanoğulları döneminden kalan İmaret Camii'nin kapısında yazan ‘Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene' cümlesiyle de bugünlere taşınmış bir şehir” dedi.

"Anadolu bölgesinin bütün zenginliklerini Türk mutfağında görebiliyoruz"

Vali Tuncay Akkoyun da, “Bugün Hatuniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde sizlerin de eşlik ettiği çok güzel, çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Amacımız Türk mutfağının geleneksel özelliklerinin yansıtılması, aynı zamanda yaşatılması, az önce de dendiği gibi tema olarak sürdürülebilir, katkısız ve sağlıklı ifadelerinin de yer aldığı bu hafta içerisinde hem Türk mutfağının zenginliklerini, üzerine Karaman mutfağının zenginliklerini, geleneksel özelliklerini hep birlikte tekrar hatırlayacağız, yaşayacağız. Aynı zamanda bizim de mutfağımızın temel özelliklerinden biri olan sağlıklı beslenme konusu önemli, aynı zamanda da sürdürülebilirlik yani bu zenginliklerimizin önümüzdeki yıllarda da gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması temel gaye olarak ifade edebiliriz. Karaman üzerinde 5 bin yıl önce Türk mutfağı sizlerin de bildiğiniz gibi dünyanın sayılı mutfaklarındandır. Gerçekten toprağımızın bolluğu, Anadolu bölgesinin bütün zenginliklerini Türk mutfağında görebiliyoruz. Hem çeşit hem lezzet hem de sağlıklı olması Türk mutfağının en önemli özelliklerinden biri. Özellikle de Karaman mutfağı, zaten Karaman coğrafya itibarıyla tarihin kültürel anlamda zengin bir coğrafyası. Burada yıllar boyu yaşayan vatandaşlarımız bizlere çok zengin bir kültür emanet ettiği gibi zengin bir mutfakta emanet etmiş. Bizlere düşen de inşallah bu zenginliklere sahip çıkmak, korumak ve gelecekteki nesillere inşallah sağlıklı bir şekilde aktarmak. Biz Karaman'da sadece ekonomik, sadece sanayi, sadece tarımsal gelişmenin bir şehrin gelişmesi, kalkınması için gerekli ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bütün kamu kurumalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla biz bir yola çıktık. Bu yolda Karaman'ı en güzel tanıtmak ve Karaman isminin güzel bir şekilde ifade edilmesini sağlamak. Bunun da en önemli yollarından biri tabii ki kültürel zenginliklerimizi duyurmak, bunları anlatmak, tanıtmak ve yaşamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.